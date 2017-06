Gallery: Udo Lindenberg - Dortmund 2017

Westfalenhalle, Dortmund, Germany30th May 2017Mr. UDO LINDENBERG was coming to his fans to say thank you for his last, sold-out tour and to give those who couldn't make it another chance to join in his massive rock spectacle. His current tour all over Germany is titled “Stärker als die Zeit” - “Stronger than time”. This man is over seventy years old now and he is still rocking the stage. If you need a definition for “fantastic show”, just go and see his concerts which are not really concerts but more a rock revue (lasting more than two hours) with his band (the Panic Orchestra), several extra singers and dancers, guest musicians, a children’s choir, crazy costumes, artistic intermissions, a very cool stage design, a fabulous light show with additional lasers and some pyrotechnic at the end and last but not least extraordinary sound… all of this based on his well-known songs. And now, please enjoy our pictures from the concert! http://www.udo-lindenberg.de / https://www.facebook.com/UdoLindenberg01. Intro02. Odyssee03. Einer muss den Job ja machen04. Ich mach mein Ding05. Cello06. Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr07. Durch die schweren Zeiten08. Plan B09. Rock 'n' Roller10. Wozu sind Kriege da (with Kids On Stage)11. Straßenfieber12. Sie brauchen keinen Führer13. Gegen die Strömung(with Josephin Busch)14. Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n (Heinz Rühmann cover)15. Bunte Republik Deutschland16. Stärker als die Zeit17. Das Leben18. Sternenreise19. Gerhard Gösebrecht20. Honky Tonky Show (with Kids On Stage)21. Hinterm Horizont---22. Bis ans Ende der Welt23. Johnny Controlletti24. Sonderzug nach Pankow25. Alles klar auf der Andrea Doria26. Candy Jane---27. Reeperbahn28. Eldorado29. Ich schwöre30. Woddy Woddy WodkaMore on UDO LINDENBERG All pictures by Daniela Vorndran ( http://www.vorndranphotography.com