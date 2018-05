Gallery: Joachim Witt - Dresden 2018

Beatpol, Dresden, Germany11h May 2018With his tour to the current album, ‘Rübezahl’, JOACHIM WITT was guest at Beatpol Dresden last week’s Friday. The evening was opened by SCARLET DORN, who will release their debut album, ‘Lack of Light’, on 31 August 2018. Already, there are the two singles, ‘Hold on to me’ and ‘Heavy Beauty’, on YouTube. Listen! With JOACHIM WITT as headliner on stage, it was literally a hot concert. The numerous fans celebrated an ingenious live show together with JOACHIM WITT and the band in a full house. I am not sure but the Beatpol was surely close to be sold out.https://www.facebook.com/scarletdornofficial/01. Hold on to me02. Heavy Beauty03. I’m Armageddon04. Dream On05. Hell Hate on Fury06. Kill Bitterness with Love07. Cinderella08. I don’t know09. Rainhttps://www.facebook.com/joachimwittmusik01. Herr der Berge02. Ich will leben03. Dämon04. Goldrausch05. Mein Diamant06. Wofür du stehst07. Quo Vadis08. 1000 Seelen09. Eis und Schnee10. Agonie11. Wenn der Winter kommt12. Leben und Tod13. Wiedersehen Woanders14. Liebe und Zorn15. Das geht tief16. Die Flut17. Der goldene Reiter18. Strenges MädchenAll pictures by Silvio Pfeifer Fotografie