Gallery: Oomph - Bochum 2019

Zeche, Bochum, Germany5th March 2018Reinvention and continuity - OOMPH! have been synonymous with self-renewal, pioneer spirit and carefree creativity for almost three decades. Gold and platinum awards, international top chart entries and their number #1 hit single “Augen Auf!” speak for themselves! Hardly a band has ever influenced the German musical scene so deeply and still keeps it heavily fascinated! The trio around CRAP, DERO and FLUX is now ready to release its thirteenth long-player Ritual.“Our most aggressive, heaviest and darkest album in a while”, singer DERO states truthfully. After the signing with Napalm Records earlier this year, it’s time to unveil all album details of their forthcoming Ritual. The current tour of the new album, ‘Ritual’, will started in Germany at the beginning of March, and is followed by a full month throughout European hotspots in France, UK, Spain, Poland, Austria, the Czech Republic, the Netherlands and Switzerland. Today, we have pictures from the Bochum show for you!https://www.facebook.com/nervenbeisserSetlist01. Liebesschmerz02. Alles Gut03. Märchenland04. Zeitenwandel05. Ein Letztes Mal06. Probleme07. Du Gehst08. Todesengelhttps://www.oomph.de / https://www.facebook.com/oomphbandSetlist01. Intro02. TRRR - FCKN – HTLR03. Labyrinth04. Träumst Du05. Jetzt oder nie06. Der neue Gott07. Mein Herz08. Das weiße Licht (Long Version)09. Tausend Mann und ein Befehl10. Niemand11. Kein Liebeslied12. Auf Kurs13. Fieber / Das letzte Streichholz (Medley)14. Gott ist ein Popstar15. Gekreuzigt16. Alles aus Liebe17. Im Namen des Vaters18. Jede Reise hat ein Ende19. Kleinstadtboy20. Sandmann21. Augen auf!---22. Mein Schatz23. Als wärs das letzte MalAll pictures by Daniela Vorndran ( http://www.vorndranphotography.com